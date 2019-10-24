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İtalya’daki grev nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti

İtalya’da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) bazı seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre İtalya Sivil Havacılık Kurumu’nun (ENAV) yarın başlatacağı grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik’e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.  

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İptal edilen uçuşlar şunlar:

  • TK 1895 İstanbul Milan ve TK1896 Milano-İstanbul
  • TK 1865 İstanbul Roma ve TK 1866 Roma-İstanbul
  • TK 1871 İstanbul Venedik ve TK 1872 Venedik-İstanbul

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