İtalya’daki grev nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti

İtalya’da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) bazı seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre İtalya Sivil Havacılık Kurumu’nun (ENAV) yarın başlatacağı grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik’e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.

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İptal edilen uçuşlar şunlar: