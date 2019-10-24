İtalya’daki grev nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti

İtalya’da yarın hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) bazı seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre İtalya Sivil Havacılık Kurumu’nun (ENAV) yarın başlatacağı grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik’e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.
İptal edilen uçuşlar şunlar:
- TK 1895 İstanbul Milan ve TK1896 Milano-İstanbul
- TK 1865 İstanbul Roma ve TK 1866 Roma-İstanbul
- TK 1871 İstanbul Venedik ve TK 1872 Venedik-İstanbul