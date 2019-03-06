İtalya’da zeytinyağı krizi: İklim ve hastalıklar hasatı yüzde 57 düşürdü

İtalya’da iklim değişikliği, hastalıklar ve zararlı haşaratlar yurtiçi zeytinyağı üretimini yüzde 57 düşürdü. Zeytinyağında dünya markası ülkelerden olan İtalya, bu nedenle Türkiye, Yunanistan gibi ülkelerden büyük ölçekli zeytinyağı ithalatı yapmak zorunda kalıyor.

Fotoğraf: Reuters

The Telegraph’da yer alan habere göre, alışılmadık bahar donları, aşırı yaz kuraklıkları ve çok yağışlı sonbaharlar bu yıl ülkenin zeytinyağı hasadına en çok zarar veren etkenler.

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Daha önce benzeri görülmemiş bir kriz

İtalya ulusal çiftçi derneği Coldiretti sektörde onbinlerce istihdam kaybının yaşandığını vurgulayarak zeytinyağı sektörünün ‘daha önce benzeri görülmemiş bir kriz içinde’ olduğunu söyledi.

Nisanda yurtiçi üretim stoğu bitiyor

Ülkede yurtiçinde üretilen zeytinyağının nisan itibariyle tamamen tüketilmesi ve sonrasında İtalya’nın İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus gibi ülkelerden yapacağı zeytin ithalatına bağımlı olacağı öngörülüyor.

Sektöre 1 milyar dolara maloldu

Coldiretti’nin tahminlerine göre geçen yıl aşırı hava olayları İtalya zeytinyağı sektöründe 1 milyar dolar zarara neden oldu. Üretimin yüzde 57 düşmesi 25 yılın en sert düşüşü ve özellikle ülkenin güneyinde onbinlerce işyerini tehdit ediyor.

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Tüketicilere: Şişelerde ‘İtalyan’ ibaresi olmalı

Dernek aynı zamanda bazı üreticilerin kendi yerli üretimlerine ithal yağ katarak bu yağları yüzde 100 İtalyan üretimiymiş gibi satmaya çalışabileceği konusunda da uyardı. Tüketicilere alacakları zeytinyağının etiketlerinde ‘İtalyan’ ibaresinin yer alıp almadığını kontrol etmeleri tavsiye edildi.