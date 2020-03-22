İtalya’da zaruri olmayan üretim faaliyetleri durduruluyor

İtalya yeni tip corona virüsü salgınını önlemek için zaruri olmayan üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Bu hamlenin ayrıca ekonomiyi bir an önce yeniden başlatma girişimi olduğu kaydedildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, market ve eczanelerin yanısıra banka ve posta ofislerinin açık kalmaya devam edeceğini söyledi.
Conte, “Aldığımız önlemler ciddi ama başka alternatifimiz yok. Önlemlerin etkilerini görmek için zaman gerekiyor. Kurallara uyulmalı. Evde kalmalıyız” diye konuştu.
Tedbirler 3 Nisan’a kadar sürecek.
Şu ana kadar 50 binin üstünde vakanın tespit edildiği ülkede 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.