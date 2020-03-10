İtalya’da tüm ülkeye ‘corona’ karantinası

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söyledi.

Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Conte hayatını kaybedenlerin sayısının ciddi şekilde artmasının ardından sadece kuzeyle sınırlı bir karantinanın yeterli gözükmediğini, bu yüzden de tüm ülkenin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

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Conte sözlerine şöyle devam etti: “Bugün evde kalma günüdür. Geleceğimiz ve İtalya’nın geleceği bize bağlı. Daha önce hiç olmadığı kadar sorumluluk almak zorundayız.”

3 Nisan tarihine kadar 60 milyon nüfuslu İtalya’da halk sadece işe ya da acil durumlar için hastaneye gidebilecek. Daha önce 15 Mart’a kadar tatil edilmiş tüm okul ve üniversiteler de bu tarihe kadar kapalı kalacak.

Venedik kentindeki Büyük Kanal’dan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

İtalya’da yeni tip corona virüsü teşhisi konulanların sayısı 9 bin 172 olurken virüsten kaynaklanan covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 463 oldu.

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Conte açıklamasında Serie A futbol maçları dahil tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

10 milyar avroluk önlem

İtalya Sanayi Bakanı Stefano Patuanelli de virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar avroya yakın büyüklükte mali paketin devreye alınacağını açıkladı.

Patuanelli, Radio Capital’deki açıklamasında alınacak tedbirler nedeniyle bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’e yaklaşacağını söyledi.

İtalya hükümeti bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 2.2 olarak tutmayı hedefliyordu. Geçen hafta ise bu hedeften vazgeçerek tahminini yüzde 2.5’e yükseltti.

Patuanelli, ilk aşamada 10 milyar avrodan daha ufak bir paketin açıklanacağını, ikinci aşamada ek önlemler alınacağını belirtti.