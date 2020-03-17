İtalya’da tıp eğitimi erken bitti: Son sınıftaki 10 bin öğrenci işbaşı yapıyor

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle karantinadaki İtalya, sağlık sistemindeki yükü hafifletmek için tıp fakültesindeki 10 bin son sınıf öğrencisini doktor olarak istihdam edecek.

Fotoğraf: Reuters

Üniversitelerden sorumlu bakan Gaetano Manfredi, son sınıftaki tıp fakültesi öğrencilerini planlanandan sekiz ya da dokuz ay daha önce mezun edip girmeleri gereken zorunlu sınavları askıya alarak öğrencilere işbaşı yaptırmayı planlıyor.

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Manfredi, şu ifadeleri kullandı: “Ulusal sağlık sistemine doğrudan yaklaşık 10 bin doktor kazandıracağız. Bu adım ülke çapında yaşanan sağlık sistemindeki krizle başa çıkmak için elzem.”

Söz konusu öğrencilerin pratisyen olarak kliniklerde ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışıp daha deneyimli doktorların yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

Covid-19 salgınından İtalya’da etkilenen ilk vaka 21 Şubat’ta tespit edilmişti. Bugüne dek salgından ötürü ülkede 2 bin 158 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 27 bin 980’e çıktı.