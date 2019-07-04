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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da Stromboli yanardağı faaliyete geçti: Bir kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan Eolie Adaları’ndaki Stromboli yanardağı aktif hale geçti, bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ANSA

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre aktif hale gelen yanardağdaki şiddetli patlamalar sırasında volkan kraterinden çıkan lavlar çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep oldu.

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Valilik, hayatını kaybeden kişinin dağın zirvesine yakın bölgede yürüyüş yapan bir turist olduğunu açıkladı. Bölgedeki bazı turistler de panikle kendini denize atmış.

İtfaiye ve ilk yardım ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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