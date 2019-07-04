İtalya’da Stromboli yanardağı faaliyete geçti: Bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.