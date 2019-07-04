İtalya’da Stromboli yanardağı faaliyete geçti: Bir kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan Eolie Adaları’ndaki Stromboli yanardağı aktif hale geçti, bir kişi hayatını kaybetti.
İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre aktif hale gelen yanardağdaki şiddetli patlamalar sırasında volkan kraterinden çıkan lavlar çevredeki ağaçları yakarak yangına sebep oldu.
Valilik, hayatını kaybeden kişinin dağın zirvesine yakın bölgede yürüyüş yapan bir turist olduğunu açıkladı. Bölgedeki bazı turistler de panikle kendini denize atmış.
İtfaiye ve ilk yardım ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.