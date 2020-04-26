İtalya’da ‘stratejik’ sektörler üretime başlıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ‘corona’ nedeniyle duran imalat sanayinin 4 Mayıs’ta üretime başlayacağını, okullarınsa eylülde açılacağını söyledi.

Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

La Repubblica’ya konuşan Conte, “İnşaattan imalat sanayine işyerlerinin büyük bölümünün 4 Mayıs’ta yeniden açılması için çalışıyoruz” dedi.

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Avrupa’da corona virüsü salgınının ağır şekilde vurduğu ilk ülke olan İtalya, tecrit uygulamalarını mart ayında başlatarak bu anlamda başı çekmişti. Virüsün İtalya’dan sonra Avrupa’da ağır hasar verdiği diğer ülkeler de kendilerine açılış takvimi belirlemek açısından buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Firmaların açılmadan önce çok katı sağlık önlemleri almaları gerektiğini ifade eden Conte, ‘stratejik’ görülen ihracat odaklı sektörlerin, yerel yönetimlerin olur vermesiyle gelecek haftadan itibaren üretime başlayabileceğini belirtti.

Uzaktan eğitimin çok iyi yürüdüğünü kaydeden Conte, ‘corona’da bulaşıcılığın çok yüksek olduğuna dair çalışmalar da dikkate alındığında okulların eylülde açılabileceğini söyledi.