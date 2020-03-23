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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da son 24 saatte 601 kişi daha öldü: Toplam can kaybı 6 bin 77

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 kişi artarak 6 bin 77’ye yükseldi.

Fotoğraf. Reuters

Salgından ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı dün 651 artışla 5 bin 476’ya yükselmişti.

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