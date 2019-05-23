İtalya’da şiddet uygulayan babasını öldüren genç kızın ev hapsine son verildi

İtalya’da, başkent Roma’daki evlerinde kendisine şiddet uygulayan babasını öldüren 19 yaşındaki genç kızın ev hapsine son verildi.

Fotoğraf: ANSA

Taksirle adam öldürme suçundan yargılanan Deborah Sciacquatori’nin kendini savunurken babasının ölümüne sebep olduğunu belirten savcı Francesco Menditto şöyle devam etti: “Babasına vurmaması için yalvarmış ancak şiddet devam etmiş. Meşru müdafaa hakkı olarak yargılanmalı. Ancak önümüzdeki iki hafta içinde hakimden davanın kapanmasını talep edebiliriz.”

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41 yaşında ölen baba Lorenzo Sciacquatori’nin yıllardır hem karısına hem de kızına şiddet uyguladığı, 2016’da bir polis memuruna vurduğu için hapis yattığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre Lorenzo Sciacquatori eve sarhoş geldiği bir akşam Deborah Sciacquatori ve annesine saatlerce bağırdı; genç kız kendisini ve büyükannesini odaya kitledi. Ancak öfkeli baba odaya girmeyi başardı. Deborah Sciacquatori, “Baba vurma” diye yalvarsa da dayak devam etti ve babasından boks öğrenen genç kız onun başına yumruk attı. 41 yaşındaki Lorenzo Sciacquatori hayatını kaybetti.