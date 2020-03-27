İtalya’da rekor sayı: Son 24 saatte 969 kişi daha öldü, can kaybı 9 bin 134’e çıktı

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 696 kişi artarak 9 bin 134’e yükseldi.
21 Mart’ta 24 saatte yaşanan en fazla can kaybı 793’tü. Bugün yaşanan can kaybı yeni bir ‘rekor.’
Yaramazlara biraz batar!
İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 696 kişi artarak 9 bin 134’e yükseldi.
21 Mart’ta 24 saatte yaşanan en fazla can kaybı 793’tü. Bugün yaşanan can kaybı yeni bir ‘rekor.’
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
İtalya’da ‘corona’ salgını başladığından beri 41 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlıkçılar haftalardır çocuklarını görmeden, ağır stres altında, uzun saatler virüsle iç içe çalışmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde alınan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını önlemleri gereğince, ‘Yenikapı’da ilk aşamada bin yataklı daha sonra 7 bin yataklı bir çadırı hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu’ söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip corona virüsle ilgili son verilerin yer aldığı bilgilendirme sitesi açtı.