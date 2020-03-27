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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da rekor sayı: Son 24 saatte 969 kişi daha öldü, can kaybı 9 bin 134’e çıktı

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 696 kişi artarak 9 bin 134’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

21 Mart’ta 24 saatte yaşanan en fazla can kaybı 793’tü. Bugün yaşanan can kaybı yeni bir ‘rekor.’

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