İtalya’da rekor sayı: Son 24 saatte 969 kişi daha öldü, can kaybı 9 bin 134’e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde alınan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını önlemleri gereğince, ‘Yenikapı’da ilk aşamada bin yataklı daha sonra 7 bin yataklı bir çadırı hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu’ söyledi.