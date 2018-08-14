İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: En az 22 kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Cenova kentinde otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Ajansların aktardığına göre kuzeybatıdaki Cenova kentinin A10 otoyolu üzerine bulunan köprü, bugün saat 11.15 sıralarında kendiliğinden çöktü.

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Çökmeyle birlikte her iki şeritte bulunan 20 araç aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çok sayıda can kaybının olduğunu belirledi.

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İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Edoardo Rixi, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter’dan “Cenova’da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor” diye yazdı.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

Avrupa’nın ilk asma köprülerinden olan köprü, 1948’te inşa edilmiş, 2016’da bakıma alınmıştı.