İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

1948 yılında inşa edilen köprü, Avrupa’nın ilk asma köprülerinden. Köprü, 2016 yılında bakıma alınmıştı.

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NTV muhabiri Güldener Sonumut’un verdiği bilgiye göre köprüde çökme esnasında 10 araç bulunuyordu. Sonumut, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İtalyan medyası ise çok sayıda ölü olduğu bilgisini verdi. Sky Italia televizyonunun görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre köprü üzerinde sekiz dokuz araç bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor…