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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da otoyol köprüsü çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

 

İtalya’nın Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: CNN

1948 yılında inşa edilen köprü, Avrupa’nın ilk asma köprülerinden. Köprü, 2016 yılında bakıma alınmıştı.

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NTV muhabiri Güldener Sonumut’un verdiği bilgiye göre köprüde çökme esnasında 10 araç bulunuyordu. Sonumut, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Fotoğraf: Reuters

İtalyan medyası ise çok sayıda ölü olduğu bilgisini verdi. Sky Italia televizyonunun görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre köprü üzerinde sekiz dokuz araç bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor…

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