İtalya’da ‘normalleşme’: ‘Sosyal mesafe’ kuralını 60 bin gönüllü denetleyecek

İtalya’da corona virüsü salgınında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin sivil gönüllü görev yapacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre salgının Avrupa’da ilk ve ciddi etkilediği ülkelerden olan İtalya’da hükümetin sosyal mesafeyi korumak için gönüllülük esasına dayanan sivil yardımcı görevlendirme kararı tartışma konusu oldu.

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Sıkı karantina tedbirlerinin 18 Mayıs’ta büyük ölçüde esnetilmesinin ardından ilk hafta sonunda kentlerdeki toplanma alanlarında yaşanan yoğunluk ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının görülmesi hükümeti harekete geçirdi.

Ortak mekanlarda görev

Bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia’nın gündeme getirdiği, İtalyan Belediyeler Birliği’nin (ANCI) de kabul ettiği öneriye göre, 60 bin gönüllü, önemli toplanma yerlerinde sosyal mesafe şartları konusunda halka ve güvenlik güçlerine yardımcı olacak.

Sivil Savunma Kurumu’nun koordine edeceği 60 bin kişi, 18 yaşından büyük, halihazırda işsiz ve devlet yardımı alan kişilerden oluşacak ve hükümetin ilan ettiği acil durum süresi sona erinceye dek görev yapacak.

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Muhalefetten eleştiri

Muhalefetteki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) Partisi lideri Giorgia Meloni, ‘hükümetin bireysel özgürlükleri kısıtlanmasına yardımcı olmak için yetkili bir milis gücü kurduğunu ve işi abarttığını’ savundu. İktidarın küçük ortaklarından Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi de bu fikri ‘çılgınlık’ olarak niteledi.

Ceza kesme yetkisi yok

Bakan Boccia ise gelen eleştiriler sonrası, sivil yardımcıların ceza kesmesi ya da yaptırım uygulaması gibi yetkilerinin olmayacağını kaydetti.

ANCI başkanı ve aynı zamanda Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro da içinden geçtikleri bu karmaşık aşamada virüsle yaşama konusunda toplumlarına gönüllüler aracılığıyla yardımcı olmak istediklerini belirtti.

İtalya’da 4 Mayıs’ta ‘virüsle birlikte yaşanılacak dönem’ olarak anılan ‘2’nci aşama’ya geçilirken, salgın eğrisindeki düşüşün de etkisiyle 18 Mayıs’ta önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.