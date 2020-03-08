İtalya’da Lombardiya ve 14 kente ‘corona’ karantinası

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde, annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.