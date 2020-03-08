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İtalya’da Lombardiya ve 14 kente ‘corona’ karantinası

İtalya’da yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığının yayılmasının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kentin karantinaya aldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

İtalya’da bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişiye virüs bulaşırken, 233 kişi covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

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Hükümet salgının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemler almaya karar verdi.

Başbakan Giuseppe Conte, gece geç saatlerdeki basın toplantısında, virüsün ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini söyledi.

Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

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Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Karantina bölgelerinde müze, sinema, kültür merkezleri, kayak merkezleri, havuz ve spor salonları kapatıldığını belirten Conte, bar, restoran ve kafe gibi tesislerin asgari 1 metre şartına uyması gerektiğini kaydetti. Karantinaya alınan tüm yerlerde okulların 3 Nisan’a kadar tatil edildiği belirtildi.

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