İtalya’da kurulacak 1500 geçici aşı merkezini ünlü mimar Boeri tasarladı: Simgesi çuha çiçeği

Covid-19 aşılarının geliştirilmesinin ardından birçok ülke gibi İtalya da yurttaşlarını aşılamak için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü tasarımcıların yetiştiği ülkenin aşı merkezleri de ‘tasarım işi’ olacak.

Fotoğraflar: Stefano Boeri Architetti

Ocak ayından itibaren 1500 noktada geçici aşı merkezleri kurulacak. Çatısında ve duvarlarında büyük çuha çiçekleri bulunan merkezlerde ülkenin ünlü mimarlarından Stefano Boeri’nin imzası var.

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Ekibiyle yenilenmeyi simgelemesi amacıyla çuha çiçeğini seçtiklerini söyleyen Boeri, tasarım için para almadı.

Önümüzdeki yılın başında aşılama başlarken ülkenin dört bir yanındaki meydanalara kurulacak merkezlerin malzemesi ahşap, hakim renk ise beyaz olacak.

Kentleri dikey ormanlara dönüştürmeyi amaçlayan projelerle tanınan aynı zamanda şehir plancısı da olan Boeri tasarımı şöyle anlattı: “Aşılanmak, sorumluluk, hayatı yeniden keşfetmek ve başkalarına olan sevgimiz adına bir eylem olacak. Virüs bizi evlere ve hastanelere kapattı. Aşı ise yeniden hayatla, doğayla temas kurmamızı sağlayacak. Bu nedenle yenilenme ve huzuru simgelemek için çuha çiçeğini seçtik.”