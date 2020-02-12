İtalya’da kaleciye kafa atan hakeme bir yıl men cezası

Suriye’nin İdlib vilayetindeki savaştan dolayı son 10 haftada evlerini terk eden insanların sayısının, dokuz yıllık iç savaşın herhangi bir döneminde gerçekleşmiş göç sayısını aştığı bildirildi. Suriye hükümet güçlerinin saldırılarından kaçan binlerce sivilin ise Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (eski ÖSO) kontrolündeki Afrin ve Azez’e doğru yol aldığı bildiriliyor.