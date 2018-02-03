İtalya’da ırkçı saldırı: Göçmenlere ateş açıldı, altı yaralı var

İtalya’da bir araçtan siyahi göçmenlere ateş açılması sonucu altı kişi yaralandı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Macerata kentinde bugün sabah saatlerinde bir araçtan ateş edildiği ihbarı yapıldı.

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Belediyenin duyurusunda halktan evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmamaları istendi. Cumartesi günü de eğitime devam eden okullarda öğrencilerin dışarıya çıkışına izin verilmedi. Toplum taşıma servisleri geçici olarak durduruldu. Kentin belli noktaları da kapatıldı.

Tamamı yabancı olmak üzere aracından ateş açarak altı kişiyi yaralayan 28 yaşındaki Luca Traini, aracından inerek boynuna bir İtalyan bayrağı astı ve faşist selamı vererek “Yaşasın İtalya” diye bağırdı. Saldırgan daha sonra bölgedeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Saldırganın aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinden yerel seçimlerde aday olduğu da öğrenildi.

‘İntikam’ iddiası

Öte yandan İtalya basını saldırının kentte birkaç gün önce parçalara ayrılmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Pamela Mastropietro cinayetiyle bağlantılı olabileceğine de dikkat çekiyor. Cinayetle ilgili olarak 29 yaşındaki Nijeryalı Innocent Oseghale gözaltına alınmıştı.

Bu sabahki saldırıların da Oseghale’nin yaşadığı bölgede düzenlendiğine dikkat çekiliyor.

Pamela Mastropietro’nun amcası, bu sabahki saldırının intikam amaçlı düzenlenmiş olması ihtimalinin sorulması üzerine “Bir barbarlık eylemine başka bir barbarlıkla cevap verilemez. Adaleti kendi başımıza uygulamaya kalkmamalıyız” dedi.