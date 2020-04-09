İtalya’da hükümet karantinayı uzatmayı planlıyor

İtalyan hükümetinin yeni tip corona virüsü salgınını kontrol altına almak için karantina uygulamasını uzatmayı planladığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

9 Mart’ta yürürlüğe konan tecrit uygulamalarının bitiş tarihi 13 Nisan’dı.

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Bir süredir yayılma hızı yavaşlayan salgının son iki günde tekrar hızlanması, krizin hızla çözüleceğine dair umutları da zayıflattı.

Reuters’a konuşan iki sendika kaynağı, başbakanın, askıya alınan faaliyetlerin tekrar başlatılmaması kararını onayladığını aktardı.

21 Mart’ta zaruri olarak değerlendirilmeyen işletmelerin kapatılmasının ardından, endüstri lobileri bazı faaliyetlerin tekrar başlatılması yönünde baskı yapıyorlardı.

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Sendika kaynakları iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin sıkı önlemlerin nisan sonu gelmeden gevşetilebileceğini, sağlık koşulları elverirse birkaç sanayi bölgesinin tekrar açılabileceğini kaydetti.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1059 artışla 18 bin 729’a yükseldi.

İtalya, 143 bin 626 vaka sayısı ile ABD ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada geliyor.

