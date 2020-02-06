İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: İki ölü, 28 yaralı

İtalya’nın Milano kentinin 50 kilometre kuzeyindeki Casalpusterlengo kasabasında hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Italian Rail Network (İtalyan Demiryolu Ağı) trenin Milano’dan Salerno’ya gittiğini ve Livraga istasyonu yakınlarında raydan çıktığını açıkladı.
İtalyan demiryolu şirketi ayrıca bölgedeki yüksek hızlı hattın kazadan sonra geçici olarak kullanıma kapatıldığı bilgisini paylaştı.
İtalya’daki hızlı trenler saate 300 km’ye kadar çıkabiliyor ancak kaza sırasında trenin hızına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Polis olayı incelediklerini açıkladı.