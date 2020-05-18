İtalya’da ‘güzel bir gün’: Dükkanlar ve barlar yeniden açıldı

İtalya’daki dükkanlar, kuaförler ve restoranlar corona virüsü nedeniyle hayata geçirilen 10 haftalık tecrit uygulamasından sonra bugün kapılarını tekrar açtı.

Fotoğraflar: Reuters

İtalya, mart ayının başında salgına karşı yurt çapında sınırlamalar ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Sınırlamalar, ilk olarak 4 Mayıs’ta fabrikaların ve parkların tekrar açılmasına izin verilmesiyle esnetilmişti.

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Dini hizmetlerin verilmesine tekrar izin verilmesi için piskoposların hükümete yaptıkları baskıdan sonra kiliselerde ekmek ve şarap ayini de tekrar yapılmaya başlanacak.

Başkent Roma’nın merkezindeki Piazza del Popolo’daki Caffe Canova’da barmenlik yapan Valentino Casanova, “İki buçuk aydır çalışmıyordum. Bu çok güzel ve heyecan verici bir gün” dedi.

Bugün ise işlerin tekrar normale dönmesi için büyük bir adım atılarak İtalya’nın bölgeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları kaldırıldı ve insanların restoranlarda en az iki metre mesafeyle oturmalarına izin verildi.

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Kuaförlerin telefonları ise bakıma ihtiyaç duyan müşterilerin telaşıyla aralıksız olarak çaldı.

İtalya’nın kuzeyindeki Courmayeur bölgesindeki Alpine resortta kuaför olarak çalışan Stefania Ziggiotto, “Daha şimdiden 150 tane randevu aldık; hepsi de çok acil. Herkes listenin başında yer almak için ısrar ediyor” dedi.

Ancak hala pek çok İtalyan’ın ‘corona‘ endişesiyle evlerinden dışarı çıkmadıkları ve ekonomi için yaşamsal öneme sahip olan yabancı turistlerin tamamen eksik oldukları bir ortamda, çok sayıda işletme sahibi ekonominin yeniden açılmasının sorunlarını ortadan kaldırmayacağını düşünüyor.

Hükümet, İtalya’nın 3 Haziran’da diğer Avrupa ülkeleriyle olan sınırlarını açıp serbest seyahate geçeceğini açıklamıştı ancak hiç kimse bir anda yabancı akını olmasını beklemiyor.

Courmayeur bölgesindeki Pierre Alexis 1877 adlı restoranın sahibi Monica Robaldo, mayıs sonundan önce işletmesini açmayacağını belirterek şunları söyledi: “Bizim çoğunluğu turistlerden oluşan sadık bir müşteri tabanımız var. Bölgeler arasındaki ve yurtdışından gelecek olanlar için seyahat yasakları devam ederken işletmemizi yeniden açmanın bir anlamı yok.“

Kuzeydeki Bologna şehrinde bulunan Cocco Caffe’nin sahibi Angelo Lombardo, tek seferde en fazla dört kişiye hizmet verme izni olduğunu belirtiyor ancak şu anda sosyal mesafe kuralları konusunda endişelenmek zorunda olmadığını söylüyor.

Lombardo, “Bir sürü insan cafe’nin önünden öylece geçiyor ve içeri girip giremeyeceklerini merak ederek dışarıdan bakıyor. Zamana bırakalım. Bu daha ilk gün” ifadelerini kullandı.

İtalya’da 21 Şubat’ta çıkan Covid-19 salgınında 31 bin 908 kişi hayatını kaybetti. İtalya, ABD ve Britanya’dan sonra dünyada corona virüsü ölümlerinin en fazla görüldüğü üçüncü ülke.