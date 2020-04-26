İtalya’da ‘corona’yla mücadele’de ikinci aşama: Bazı kısıtlamalar kalkacak

İtalya’da 4 Mayıs’tan itibaren bazı kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İtalya’da şimdiye dek 200 bine yakın kişi virüse yakalanırken, 27 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede günlük ölüm sayısında ise azalma var.

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Basın toplantısı düzenleyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 4 Mayıs’tan itibaren ‘ikinci aşama’ya geçileceğini, belirli kısıtlamaların kaldırılacağını dile getirdi. Conte’nin açıklamasına göre 4 Mayıs’tan itibaren inşaat ve manifatura sektörleri ile bunlar için üretim yapan firmalar, kurallara uymaları şartıyla açılacak.

Spor izni

İtalyanlar artık toplu buluşma olmaması şartıyla aile ziyareti yapabilecek. Cenazelere en fazla 15 kişi, maske takıp sosyal mesafeye uyarak katılabilecek. Artık parklarda spor yapılabilecek. Sosyal mesafeye uyan sporcular da antrenmanlarına başlayabilecek.

İtalya, mağazaların 18 Mayıs, bar ve restoranlar ile kuaför ve masaj salonu gibi yerlerin 1 Haziran’da açılmasını planlıyor. Paket servis için de 4 Mayıs tarihine işaret edildi.