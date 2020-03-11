İtalya’da ‘corona’dan ölenlere 168 kişi eklendi: Bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayı

İtalya’da yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlere bugün 168 kişi eklenirken, bu bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı oldu.

Karantinaya alınan Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Ülkede yaklaşık 20 gün önce patlak veren ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı toplamda 631’e ulaştı.

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Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Başkent Roma’daki basın toplantısında konuşan Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 8 bin 514 olduğunu, ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde virüs bulaşan toplam kişi sayısının 10 bin 149 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Borrelli, dün 724 olarak açıkladığı iyileşen kişi sayısının bugün 280 artarak 1004’e yükseldiğini dile getirdi.

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Covid-19’un bulaştığı kişiler arasında yüzde 5-7’lik kesimin 30 yaş altı olduğu bildirildi.

Yeni tip corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi durumundaki İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte virüs salgınıyla mücadele etmek için beklenmedik bir adım atarak önümüzdeki aya kadar bütün ülkenin karantina altında olacağını söylemişti.