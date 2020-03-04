İtalya’da ‘corona’ tedbiri: Tüm okullar 15 Mart’a kadar kapalı

İtalya’da hükümet ‘corona’ salgınını kontrol altına almak için ülke genelindeki tüm okulların 15 Mart’a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

İtalyan ANSA ajansında yer alan habere göre Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, okulların yarından itibaren 15 Mart’a kadar kapatılacağını duyurdu.

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Azzolina, yazılı açıklamasında, bunun hükümet için basit bir karar olmadığı belirtilerek bilim kurulunun görüşünün alındığı ifade edildi.

Hükümet, 10 gün önce de ülkenin kuzeyinde salgından etkilenen bölgelerdeki okul ve üniversiteleri kapatmış, belirli noktaları karantinaya almıştı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117’ye, vaka sayısı ise 90 bin 936’ya yükseldi. İtalya’da ise 2 bin 500’den fazla ‘corona’ vakasından 79’u ölümle sonuçlandı.