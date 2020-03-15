İtalya’da ‘corona’ sebebiyle ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809’a yükseldi

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809’a, vaka sayısı ise 24 bin 747’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, son bir günde Covid-19 nedeniyle 368 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Ayrıca 369 kişinin de iyileştiğini bildiren Borelli, toplamda 2335 kişinin iyileştiğini kaydetti.

ABD’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59

ABD’de ise yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını kaynaklı ölü sayısı 59’a yükseldi.

Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, ‘en çok ölü’ vakasının ise Washington’da yaşandığı bildirildi.

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Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı beş ölüyle Kaliforniya eyaleti takip ediyor.

Diğer taraftan, Washington’da 607 vaka tespit edilirken; New York’ta 524, Kaliforniya’da ise toplam 378 Covid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.