İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

İtalya’da corona virüsünden hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişinin verileri incelendi. Ölümlerde yaş ortalaması 78.5 olarak kayda geçerken, ölen kişilerden belirlenen örneklemde, ‘corona’ya ek olarak en sık görülen kronik hastalık yüzde 73.8 hipertansiyon.
BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün ‘corona’ raporu yayınlandı. Rapora göre;
*‘Corona’ vakalarında yaş ortalaması 63.
*Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78.5.
*Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.
*3 bin 200 ölümden yüzde 29.4’üne denk gelen 942’si kadın, 2 bin 258’i erkek.
*Ölen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79.
Kronik hastalıklar
Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişiden 481 kişilik örneklem analiz edildi.
Buna göre, hayatını kaybeden kişilerde ortalama üçe yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu.
Ölen kişilerde en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:
Hipertansiyon (yüzde 73.8)
Diyabet (yüzde 33.9)
İskemik kalp hastalığı (yüzde 30.1)
Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)
Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20.2)
Yaş grupları
Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
0-29 yaşları: 0
30-39 yaşları: Dokuz ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0.3’ü)
40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0.8)
50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2.9)
60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10.3)
70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35.4)
80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40.9)
90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9.3)
Ortalama sekiz gün
Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.
Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise sekiz gün olarak belirlendi.