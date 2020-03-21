İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

İtalya’da corona virüsünden hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişinin verileri incelendi. Ölümlerde yaş ortalaması 78.5 olarak kayda geçerken, ölen kişilerden belirlenen örneklemde, ‘corona’ya ek olarak en sık görülen kronik hastalık yüzde 73.8 hipertansiyon.

Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün ‘corona’ raporu yayınlandı. Rapora göre;

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*‘Corona’ vakalarında yaş ortalaması 63.

*Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78.5.

*Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

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*3 bin 200 ölümden yüzde 29.4’üne denk gelen 942’si kadın, 2 bin 258’i erkek.

*Ölen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79.

Kronik hastalıklar

Hayatını kaybeden 3 bin 200 kişiden 481 kişilik örneklem analiz edildi.

Buna göre, hayatını kaybeden kişilerde ortalama üçe yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu.

Ölen kişilerde en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

Hipertansiyon (yüzde 73.8)

Diyabet (yüzde 33.9)

İskemik kalp hastalığı (yüzde 30.1)

Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)

Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20.2)

Yaş grupları

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-29 yaşları: 0

30-39 yaşları: Dokuz ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0.3’ü)

40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0.8)

50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2.9)

60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10.3)

70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35.4)

80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40.9)

90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9.3)

Ortalama sekiz gün

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise sekiz gün olarak belirlendi.