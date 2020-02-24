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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi

İtalya’da Covid-19 adlı yeni tip corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının beşe yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 219’a çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Hayatını kaybeden beşinci kişinin Lombardiya bölgesindeki Caselle Landi kasabasındaki 88 yaşında bir kişi olduğu belirtildi. 

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İtalya’nın haber ajansı ANSA’ya göre, Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında şu ana kadar 2 bin 619 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 77 bin 150 olarak açıklandı.

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