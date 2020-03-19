İtalya ‘corona’dan can kaybında Çin’i geçti: 3 bin 405 ölü

İtalya’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı bugünkü 427 ölümle birlikte toplam 3 bin 405’e ulaşarak Çin’i geride bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Vaka sayısı ise son 24 saatte 35 bin 713’ten 41 bin 35’e çıktı.

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Çin bugün corona virüsü kaynaklı hiç vaka açıklamadı. Çin’den gelen son sayılar, 3 bin 245 kişi ölüme, 80 bin 929 vakaya işaret ediyordu.

İtalya’nın ‘corona’dan en çok etkilenen şehri Bergamo’da virüs nedeniyle ölenlerin cenazesi kiliselerde defin için sıra bekliyor. Cenazeevleri ölümlere yetişemediği için evde ölenlerin cansız bedeni odada saklanıyor.