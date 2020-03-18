İtalya’da ‘corona’ karantinası uzatılabilir

İtalya’da yetkililer yeni tip corona virüsünün yayılmasını engellemek için geçen hafta yürürlüğe giren karantina uygulamasının yeni vaka sayısında düşüş görülmezse uzatılabileceğini söyledi.

Milano kentindeki Duomo Meydanı’ndan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Hükümet restoran, bar ve birçok dükkanın 25 Mart’a kadar kapatılmasına karar vermişti. Bunun yanısıra okullar ve üniversiteler de kapatılmış ve halka çok acil bir durum olmadıkça 3 Nisan’a kadar evden dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunulmuştu.

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Yasakların artırıldığı 12 Mart tarihinden bu yana vaka sayısı ikiye katlanarak 31 bin 506’ya, ölü sayısı da üç kattan fazla artarak 2 bin 503’e yükseldi.

İtalya Altyapı Bakanı Paola De Micheli, “Önlemler 3 Nisan’dan daha ileriye taşınacak mı bilmiyorum. Rakamlar ve olayları göz önüne alarak bir karar vereceğiz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, daha sert tedbirlere ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

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Salgının merkezi olan ülkenin kuzeyindeki Lombardiya’da yerel yönetim daha önce tüm iş yerlerini kapatmayı ve toplu ulaşımı durdurmayı istediğinin sinyallerini vermişti.