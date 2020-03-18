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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da ‘corona’ karantinası hayvanlara yaradı; kuğular ve yunuslar Venedik’te

İtalya’da yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler sonucunda, insansız hale gelen Venedik’in büyük kanal bölgesine kuğu ve yunus geldiği görüldü.

​Aynı zamanda, İtalya’nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldiği görüldü.

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Bölgenin insansızlaşmasıyla birlikte yunusların yanısıra, kuğuların da insansız bölgede varlık göstermeye başladığı tespit edildi.

İtalya’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158’e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980’e ulaştı.

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