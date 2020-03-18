İtalya’da ‘corona’ karantinası hayvanlara yaradı; kuğular ve yunuslar Venedik’te

İtalya’da yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler sonucunda, insansız hale gelen Venedik’in büyük kanal bölgesine kuğu ve yunus geldiği görüldü.
Aynı zamanda, İtalya’nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldiği görüldü.
Bölgenin insansızlaşmasıyla birlikte yunusların yanısıra, kuğuların da insansız bölgede varlık göstermeye başladığı tespit edildi.
İtalya’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158’e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980’e ulaştı.