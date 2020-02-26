İtalya’da ‘corona bölgesi’nden izlenimler: ’50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız’

Avrupa’da en çok corona virüsü vakası görülen İtalya’da onbinlerce kişi kasabalarda karantinada tutuluyor.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak Aralık 2019’da görülen, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsü, Avrupa kıtasında en yoğun İtalya’da görüldü.

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Çoğu ülkenin kuzeyinde olmak üzere ülkede 11 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 322 olarak açıklandı. Virüsün en çok etkilediği Lombardiya ve Veneto bölgelerinde toplam 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasaba hafta sonu karantinaya alındı.

‘Kırmızı bölge’

DHA muhabiri Esma Çakır, Milano’ya 45 kilometre mesafedeki 16 bin nüfuslu Casalpusterlengo’ya giderek güvenlik önlemlerini görüntüledi. ‘Kırmızı bölge’ olarak ilan edilen, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu kasabalara ancak özel izinle girilip çıkılabiliyor.

Kasabaların girişlerini tutan medikal maskeli polisler, bölgede kuş uçurtmuyor. Uluslararası kurallar karantina süresini iki hafta öngörüyor.

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Casalpusterlengo’nun polis ekiplerinin bekletildiği giriş noktasında sara hastası yaşlı bir kadın, karantinaya alınmayan çevre bir kasabadan geldiğini belirtti. Kadın, şunları söyledi: “Beni öldürecekler, dayanamıyorum artık. Bu tedbirler çok abartılı. Doktorum burada, reçetelerimi yazdırmam lazım ama bana bir suçluymuşum gibi davranıp geri çeviriyorlar.”

‘Terk edildik’

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, karantina bölgesinde yaşamak zorunda kalanların sabrı taşmış durumda.

Virüsün ilk görüldüğü Codogna’daki yasağı delerek alışveriş için dışarıya çıkan Luigi Toselli, “Terk edildik. 50 bin kişiyi böyle cezalandıramazsınız” diye tepkisini ortaya koydu.

Karantinada yaşayan bazı kişilerin aşırı stresten dolayı uyku hapları kullandığı da basına yansıyan haberler arasında.

Söz konusu kasabalarda işyerleri, okullar ve kamu kuruluşları kapalı tutulurken, sadece marketler ve eczaneler açık durumda.

İtalya’da virüs taşıdığı tespit edilenlerin büyük kısmı evlerinde kontrol altında tutulurken, 30’a yakın kişinin yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.