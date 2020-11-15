İtalya’da ‘corona’ Eylül 2019’dan beri dolaşımda olabilir

İtalya’da corona virüsü, şubat ayında açıklanan ilk resmi Covid-19 vakasından aylar önce dolaşıma girmiş olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Bir dönem salgında merkezlerden biri olarak görülen ülkede ilk ölüm 21 Şubat’ta kayıtlara geçerken, 23 Şubat’tan itibaren kuzeydeki bazı kasabalar karantinaya alınmış, uygulama mart ayında ülke geneline yayılmıştı.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Milano’daki IRCCS Ulusal Tümör Enstitüsü ve Siena Üniversitesi’nin araştırmasında Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında alınan kan örnekleri incelendi.

959 kişi üzerinde yapılan çalışmada eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında corona virüsüne karşı geliştirilen antikorlar tespit edildi.

Sonuçlar ‘Tumori Journal’ isimli tıp dergisinde yayımlandı.

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959 kişinin yüzde 11.6’sının virüse karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14’ünün de eylülde alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.

Ülkede vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529’e ulaştı. Can kayıpları da son bir günde 546 artarak 45 bin 229’a yükseldi.