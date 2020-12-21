İtalya’da, Britanya kaynaklı ‘corona’ mutasyonuna rastlandı

İtalya’ya Britanya’dan gelen bir yolcuda, Covid-19’un daha bulaşıcı türüne sahip bir hasta tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Celio Askeri Polikliniği Bilimsel Departmanı’nın, kısa süre önce Britanya’dan Roma’ya gelen bir hastada yaptığı test ve tetkikler sonucunda, Britanya’da son haftalarda tespit edilen ‘Covid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine’ rastlandığını doğruladığı bildirildi.

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Söz konusu hastanın, son birkaç gün içinde Britanya’dan başkent Roma’nın Fiumicino Havaalanı’na gitti ve bu durum nedeniyle beraberindeki kişiyle tecrit altına alındığı, temaslı oldukları kişilere de İtalya Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği prosedürlerin uygulandığı belirtildi.

Bu arada, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Britanya’dan ortaya çıkan bulaşıcı tür dolayısıyla yeni bir kararname imzalayarak, iki ülke arasındaki uçuşları 6 Ocak’a kadar durdurdu.