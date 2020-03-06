İtalya’da bir kasabada musluklardan şarap aktı

İtalya’nın Modena kentine bağlı bir kasabada, su borularındaki arıza nedeniyle bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı.

Fotoğraf: Youtube

BBC Türkçe’nin haberine göre Castelvetro kasabasının Settecani mezrasında önceki gün yaşanan olay İtalyan basını tarafından İsa peygamberin suyu şaraba dönüştürme hikayesine atıfla ‘mucize‘ ifadesiyle verildi.

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Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco: vino che sgorga dal rubinetto… i magici scorci di #castelvetro, non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ — Francesco Dondi (@FrancescoDondi) March 4, 2020

Settecani’de bulunan bir şarap mahzeninde, şarabı şişelemek için kullanılan boruların su borularıyla bağlantısında sorun yaşandığı için bazı evlere su ulaştıran borulara şarap karıştı.

Söz konusu şarap Lambrusco Grasparossa türü köpüklü bir şarap olduğu için basıncı, borulardaki suyun yerini almasını sağladı.

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Belediye, musluklardan akanın ‘sağlığa zararlı olmayan ve hijyenik risk taşımayan gıda kategorisindeki bir sıvı (şarap)’ olduğunu vurguladı.