İtalya’da ‘aykırı’ hükümet güvenoyu aldı: ‘Göçle dayanışmaya son’

İtalya’da üç ay süren siyasi krizin ardından geçen hafta üzerinde anlaşılan ve Batı Avrupa’nın ilk sistem karşıtı hükümeti olarak kabul edilen koalisyon senatodan güvenoyu aldı.

Hukuk profesörüyken, 5 Yıldız Hareketi ve Lig’in ortak adayı olarak gösterilmesiyle hükümeti kurma görevi verilen Giuseppe Conte liderliğindeki yeni kabine, cuma günü yemin ederek göreve başlamasının ardından ilk sınavını verdi.

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Popülist olmakla eleştirilen ve kendisini sistem karşıtı olarak tanımlayan ‘5 Yıldız Hareketi’ ve aşırı sağdaki ‘Lig‘in koalisyonuyla kurulan, 72 yıllık İtalya Cumhuriyet tarihinin 65’inci hükümeti, 320 üyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu’nda salı akşamı yapılan oylamada her iki partinin tam desteğini aldı.

Hükümet, 117 oya karşılık 171 oyla güvenoyu alırken, 25 senatör çekimser kaldı. Muhalefet kanadının tamamı hükümete karşı oy kullandı. Hükümet, çarşamba günü de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu arayacak. Beşi kadın, üçü teknokratlardan oluşan hükümet üyelerinin 9’u 5 Yıldız, 6’sı Lig üyesi.

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Popülizme yanıt: Halkı dinliyoruz

Oylama öncesi senatörlere seslenen 54 yaşındaki Başbakan Giuseppe Conte, İtalya Cumhuriyet tarihinin, güven oylaması öncesi en uzun konuşmasını yaptı. Yaklaşık 60 kez alkışla kesilen ve sıklıkla değişim kelimesini kullandığı 1 saat 11 dakikalık konuşmasında, hükümet projelerinin İtalya’yı değiştirecek bir proje olduğunu dile getiren Conte, bundan gurur duyduklarını ifade etti. Conte, kendisinin Avrupa Birliği’nde (AB) ve piyasalarda endişe yaratan, koalisyon ortağı iki partinin imzaladığı hükümet programının garantörü olacağını söyledi. Bu hükümeti oluşturan iki politik gücün ‘popülist’ ve ‘sistem karşıtı’ olmakla itham edildiklerini söyleyen Conte, “Bu iyi. Bunlar farklı dilbilimsel yaklaşımlar ve herkes istediği gibi ifade edebilir. Eğer popülizm halkı dinleme gerekliliği ise evet, öyleyiz” dedi. Hükümetlerinin üç temel direği olacağını da belirten Conte, bunları “Dinleme, yürütme ve kontrol” diye sıraladı.

‘Göçle sahte dayanışmaya son’

Dış politika konusunda ise NATO’ya bağımlı kalacaklarının altını çizen Conte, Rusya’ya açılımı destekleyeceklerini ve bu ülkeye yaptırım sisteminin yeniden gözden geçirilmesini teşvik edeceklerini söyledi. Conte, ‘daha adil ve daha güçlü’ bir Avrupa taleplerini de dile getireceklerini anlattı.

Koalisyon ortakları 5 Yıldız lideri Luigi Di Maio ile Lig Lideri Matteo Salvini’nin seçim kampanyalarının anahtar konusu göç meselesine de değinen Başbakan Conte, “Sahte dayanışma kisvesi altında gittikçe büyüyen göç ticaretine son vereceğiz” dedi. Conte, Avrupa’daki ortaklarıyla yeni diyalog yolu kurmanın ilk denemesini, göçmen meselesinde yapacaklarını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler ırkçı değiliz ve olmayacağız da ama İtalya bu konuda yalnız bırakılamaz. Topraklarımıza belgeleri düzenli bir şekilde gelen, eli iş tutan ve toplumumuza adapte olan göçmenleri koruyacağız. Ancak entegrasyonu garanti etmek için insan ticaretine karşı kararlı bir şekilde mücadele vermeliyiz.”

Conte, şimdiye kadar süregelen göç akını kontrolünün iflas ettiğini de söyleyerek, AB’yi, birçok devletin bencil bir şekilde kapılarını kapatmasına göz yummakla suçladı ve Dublin Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Vergi kaçırana hapis

Hükümetlerinin öncelikli konusunun sosyal haklar olacağını belirten Giuseppe Conte, büyük miktarlarda vergi kaçıranlara da gerçek anlamda hapis cezası yolunu açacaklarını dile getirdi. Yolsuzlukla ‘yenilikçi’ yöntemlerle mücadele edeceklerini anlatan Conte, bunun, yolsuzluk yapanların kamu işlerinden sürekli ya da bir süre uzak tutulması olabileceğini, bu suçu işleyenlerin ortaya çıkarılması için gizli ajanlar kullanacaklarını söyledi.

Conte, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden biri olan meşru müdafaa hakkını da güçlendireceklerini ekledi. Conte, tecavüz suçlularının daha ağır ceza almasını, bunun yanı sıra, mağdurlara da tazminat verilmesini sağlayacaklarını da açıkladı.

Başbakan Conte’nin, mafyayla daha kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söylemesi üzerine bazı senatörlerin “Mafya devletten dışarı” diye bağırması da dikkat çekti.