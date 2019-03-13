İtalya’da aşı yaptırmayan çocuk okula gidemeyecek

İtalya belirli aşıları yaptırmayan çocukların okula gitmesini yasakladı. Yeni yürürlüğe giren yasa, su çiçeği, kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci dahil 10 aşıyı yaptırmayan çocukların okula alınmamasını öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre eski sağlık bakanının adıyla, ‘Lorenzin Yasası’ olarak anılan düzenlemeye göre çocuklarını aşı yaptırmadan okula gönderen ebeveynlere 500 avroya kadar (yaklaşık 3085 lira) para cezası verilecek. 0-6 yaş grubundakilerin yuva ve anaokullarına, 6-16 yaş grubundaki öğrencilerin ise derslere girebilmek için aşı yaptırdıklarını kanıtlayan bir belge sunmaları gerekiyor.

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Kızamık vakalarının artması nedeniyle aylarca tartışılan ‘zorunlu aşı’ uygulamasının destekçilerinden sağlık bakanı Giulia Grillo, ‘‘Şimdi herkes için aşıları tamamlama zamanı. Aşı yoksa okul da yok” dedi.

İtalya’da yüzde 80’e düşen aşı yaptırma oranının yeni yasal düzenleme sayesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği yüzde 95’e çıkması hedefleniyor.