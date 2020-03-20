İtalya’da 79 yaşındaki ‘corona’ hastası ebola ilacıyla iyileşti

Ebolayı tedavi etmesi umuduyla üretilen fakat işe yaramayan bir ilaç 79 yaşındaki İtalyan Covid-19 hastasında denendi, başarılı sonuç alındı.

Fotoğraf: Reuters

Tedavi sonrası hastaya yapılan iki test de negatif çıktı.

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Cenova şehrindeki San Martino Hastanesi’nde tedavi gören hastaya 7 Mart’ta Remdesivir isimli antiviral ilacı tedavisine başlandı.

Bulaşıcı hastalıklar bölümünün başındaki hekim Dr. Matteo Bassetti “Deneysel ilaç Remdesivir kullanarak uyguladığımız tedaviyle ilk kez bir hastayı tamamen iyileştirdik” dedi.

“İlaç işe yarıyor gibi görünüyor, çok mutluyuz” diyen doktor hastayı çok yakında taburcu edeceklerini de açıkladı.