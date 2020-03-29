İtalya’da 102 yaşındaki ‘corona’lı kadın iyileşti

Yeni tip corona virüsü salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya’da, 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona da hastalığı yendi.

Fotoğraf: Facebook

BBC Türkçe’nin haberine göre, kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.

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Geçen hafta da, Rimini kentinde Signor P (Bay P) olarak anılan 101 yaşındaki bir hastanın taburcu edildiği haberi umut sembolüne dönüşmüştü.

‘Nonna Lina‘ (Lina Nine) olarak anılan Grondona, kalp sorunlarıyla Cenova San Martino Hastanesi’ne gittiğinde hafif corona virüsü semptomları da gösteriyordu. Yapılan testler, Nonna Lina’nın corona virüsü taşıdığını gösterdi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, doktorları Grondona’nın özel bir tedavi uygulanmaksızın ‘neredeyse kendi kendine iyileştiğini‘ söyledi. İtalyan devlet kanalı Rai News, doktorların da Nonna Lina’nın iyileşme sürecinden etkilendiğini ve bu vakayı incelemeye aldıklarını belirtti.

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‘Umut sembolü oldu’

Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti, Grondona’nın iyileşmesinin ‘ülke için bir umut sembolü haline geldiğini’ söyledi.

Toti, Nonna Lina’ya “Tarihimizin güzel bir sayfasısın” diye seslendi.

Nonna Lina’nın iyileşmesi sosyal medyada da “Bu gerçekten de umut ve güven verici bir hikaye”, “Güzel haberler kalbe iyi geliyor” gibi yorumlar aldı.