İtalya ve Malta’nın ‘reddettiği’ sığınmacı gemisi İspanya yolunda

Akdeniz’de İtalya ve Malta’nın limanlarına kabul etmemesiyle krizin odağı haline gelen mülteci gemisi Acquarius, İspanya’ya doğru zorlu yolculuğuna başladı.

Kurtarma gemisi Acquarius, Avrupa gitmek için çıktıkları yolda Akdeniz’de ölümle burun buruna gelen 629 Afrikalı mülteciyi kurtarmıştı.

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İtalya’nın sağcı hükümeti, Afrikalı mültecilere kapıları kapatmıştı. Malta da mültecileri almayacağını açıklayınca, İspanya’nın yeni kurulan sosyalist hükümeti, geminin limanlarına yanaşabileceğini bildirmişti.

Zor yolculuk

Gemiyi yöneten Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee’nin sözcüsü, geminin İspanya’ya doğru yola çıktığını söyledi.

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Yolculuğun dört gün sürmesi bekleniyor. Bunun için gemide yeterli gıdanın bulunduğu belirtildi. Yolculuğun çetin hava şartlarında, fırtınalı geçeceği öngörülüyor.

İki İtalyan gemisi, Acquarius’taki yolculardan bazılarını alarak konvoy oluşturdu. Gemide bulunan Euronews muhabiri Anelise Borges, İtalyan gemilerin videosunu paylaştı:

#BREAKING First transfer of people from #Aquarius to Italian coast guard vessel. 90 people were taken just now. More than 400 left to be transferred – according to initial plan. pic.twitter.com/MyixHQdBHm — Anelise Borges (@AnneliseBorges) June 12, 2018

Mülteci mezarlığı Akdeniz…

Acquarius’un İspanya’ya gidip dönmesi için geçecek yaklaşık 10 gün boyunca, Libya açıklarında kurtarma görevi için sadece Hollanda bandıralı Sea Watch gemisi kalacak. Libya kıyıları, insan kaçakçılarının bu amaçla en sık kullandığı bölge.

Sea Watch, Akdeniz’de batan bir teknede 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, Amerikan askeri gemisi Trenton da dün Akdeniz’den 41 sığınmacıyı kurtardığını ve denizden 11 ceset çıkardığını Sea Watch’a bildirdi.

Sea Watch Sözcüsü Ruben Neugebauer, “Denizde yeterli sayıda kurtarıcı olmayınca işte böyle oluyor” dedi.

İtalya’daki mülteci karşıtlığı

İtalya son beş yılda 640 binden fazla mülteciyi kabul etti. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri ise İtalya’nın sığınmacıların bir kısmını alması ve masraflarına katılması çağrılarına kulak tıkıyor. Bu tavırlar, İtalya’daki sığınmacı karşıtı kesimleri güçlendiriyor.