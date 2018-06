İtalya ve Malta’nın ‘reddettiği’ sığınmacı gemisi İspanya yolunda

Akdeniz’de İtalya ve Malta’nın limanlarına kabul etmemesiyle krizin odağı haline gelen mülteci gemisi Acquarius, İspanya’ya doğru zorlu yolculuğuna başladı.

Kurtarma gemisi Acquarius, Avrupa gitmek için çıktıkları yolda Akdeniz’de ölümle burun buruna gelen 629 Afrikalı mülteciyi kurtarmıştı.

İtalya’nın sağcı hükümeti, Afrikalı mültecilere kapıları kapatmıştı. Malta da mültecileri almayacağını açıklayınca, İspanya’nın yeni kurulan sosyalist hükümeti, geminin limanlarına yanaşabileceğini bildirmişti.

Gemiyi yöneten Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee’nin sözcüsü, geminin İspanya’ya doğru yola çıktığını söyledi.

Yolculuğun dört gün sürmesi bekleniyor. Bunun için gemide yeterli gıdanın bulunduğu belirtildi. Yolculuğun çetin hava şartlarında, fırtınalı geçeceği öngörülüyor.

İki İtalyan gemisi, Acquarius’taki yolculardan bazılarını alarak konvoy oluşturdu. Gemide bulunan Euronews muhabiri Anelise Borges, İtalyan gemilerin videosunu paylaştı:

#BREAKING First transfer of people from #Aquarius to Italian coast guard vessel. 90 people were taken just now. More than 400 left to be transferred – according to initial plan. pic.twitter.com/MyixHQdBHm

— Anelise Borges (@AnneliseBorges) June 12, 2018