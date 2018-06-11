İtalya ve Malta kabul etmedi: Göçmen kurtarma botu Akdeniz’de ortada kaldı

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Akdeniz’de bir kurtarma gemisine alınan ancak İtalya ve Malta arasındaki çekişmeden dolayı ortada kalan 629 göçmen için acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Aquarius adlı kurtarma gemisinin hafta sonunda denizde sürüklenen şişme botlardan kurtardığı sığınmacıların arasında yanlarında yetişkin olmayan 123 çocuk, 11 çocuk ve yedi hamile kadın var.

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İtalya’daki koalisyon hükümetinin içişleri bakanı ve aşırı sağcı koalisyon ortağı Kuzey Birliği’nin lideri Matteo Salvini, İtalya’ya doğru yönelen Aquarius gemisini durdurarak Malta’ya gitmesini istedi.

Malta ise İtalyan sahil koruma teşkilatının sorumluluğunda yapılan kurtarma operasyonuyla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak sığınmacıları kabul etmiyor.

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Malta kendi nüfusuna kıyasla İtalya’dan daha fazla sığınmacı aldığını öne sürerken, İtalya ise 2014 yılından bu yana 600 bin sığınmacı kabul etti.

Survivors from this critical rescue over the weekend are currently onboard #Aquarius. They urgently need a safe place to disembark. pic.twitter.com/OMqRBpUoLh — MSF Sea (@MSF_Sea) 11 Haziran 2018

Salvini Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Denizden insan kurtarmak bir görevdir ama İtalya’yı kocaman bir mülteci kampına çevirmek görev değildir” dedi.

SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar adlı insani yardım grupları tarafından çalıştırılan Aquarius gemisinden gelen fotoğraflarda geminin güvertesinde yüzlerce Afrikalının birbirine sokularak bekleştikleri görülüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) “İnsanlar zor durumda ve yiyecek hızla tükeniyor. Acil yardıma ihtiyaç var” diye açıklama yaptı.

UNHCR Özel Temsilcisi Vincent Cochetel, “Kimin sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun nasıl paylaşılacağı gibi etraflı konular daha sonra devletler arasında irdelenebilir” dedi.

SOS Mediterranee, Cebelitarık bandıralı gemide sığınmacıları bir gün daha besleyecek kadar yiyecek kaldığını açıkladı.

AB yasalarına göre sığınmacılar iltica taleplerini ilk ayak bastıkları AB ülkesinde yapıyor. Ancak İtalya ve Malta gibi ön safta olan ülkeler, bu yükün bütün AB üyeleri arasında paylaşılması gerektiğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun sözcüsü Margaritis Schinas, “Burada insanlar söz konusu. Hem İtalyan hem de Malta makamlarının öncelikli kaygısı bu insanların ihtiyacı olan yardımın yapılması olmalı” dedi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise İtalya Başbakanı Giuseppe Conti’ye sığınmacıları almayacaklarını pazar günü bildirdiğini söyledi.