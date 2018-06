İtalya ve Malta kabul etmedi: Göçmen kurtarma botu Akdeniz’de ortada kaldı

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Akdeniz’de bir kurtarma gemisine alınan ancak İtalya ve Malta arasındaki çekişmeden dolayı ortada kalan 629 göçmen için acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Aquarius adlı kurtarma gemisinin hafta sonunda denizde sürüklenen şişme botlardan kurtardığı sığınmacıların arasında yanlarında yetişkin olmayan 123 çocuk, 11 çocuk ve yedi hamile kadın var.

İtalya’daki koalisyon hükümetinin içişleri bakanı ve aşırı sağcı koalisyon ortağı Kuzey Birliği’nin lideri Matteo Salvini, İtalya’ya doğru yönelen Aquarius gemisini durdurarak Malta’ya gitmesini istedi.

Malta ise İtalyan sahil koruma teşkilatının sorumluluğunda yapılan kurtarma operasyonuyla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak sığınmacıları kabul etmiyor.

Malta kendi nüfusuna kıyasla İtalya’dan daha fazla sığınmacı aldığını öne sürerken, İtalya ise 2014 yılından bu yana 600 bin sığınmacı kabul etti.

Survivors from this critical rescue over the weekend are currently onboard #Aquarius. They urgently need a safe place to disembark. pic.twitter.com/OMqRBpUoLh

— MSF Sea (@MSF_Sea) 11 Haziran 2018