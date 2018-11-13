İtalya üzgün: Türkiye Libya Konferansı’ndan çekildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin İtalya’da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’ndan çekildiğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise çekilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre, konferansın yapıldığı Palermo kentindeki otelde basın mensuplarına konuşan Oktay, “Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emrivakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz” diye konuştu.

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Afrika’nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya’da 42 yıllık Kaddafi dönemi, 2011’de başlayan ayaklanmaların ardından NATO müdahalesiyle sona ermişti. Ancak şiddet nedeniyle ülkede yedi yıldır istikrar sağlanamadı.

Libya ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı 30 ülkenin bir araya geldiği İtalya’daki toplantıda ülkenin geleceğine yön verilmesi planlanıyordu.

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‘Akdeniz’in başrol oyuncuları’

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Palermo’da bu sabah İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustapha El Sarraj, ülkenin doğusunda güç sahibi olan General Halifa Haftar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve BM’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Selame bir araya geldi.

Conte, bu toplantıda çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak “İtalya Akdeniz’in başrol oyuncularını bir araya getiriyor ve Libya için diyalogu yeniden başlatıyor” diye yazdı.

Açıklamasında Türkiye’nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlamasının mümkün olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ettiklerini dile getirdi.

‘Olumlu hava değişmedi’

İtalya Başbakanı Conte ise konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin çekilmesine ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı konferansı terk ettiği için üzgünüm. Kendisinin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) basın açıklamasını okuduğumda İtalya aleyhinde bir söylem görmedim” dedi.

Conte, “Kabul etmeliyiz ki bu tarz kararlarla sonuçlanan özel hassasiyetler olabilir” diye konuştu.

Conte, Türkiye’nin çekilme kararının ‘genel olumlu havayı değiştirmediğini’ de belirtti.