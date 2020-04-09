İtalya-Türkiye hattında kök hücre seferberliği: Nakil bekleyen çocuk için Roma’dan gelen ekibe özel iniş izni verildi

İtalya’da, kök hücre nakli bekleyen bir çocuk için sadece Türkiye’den uyumlu donör çıktı. Bunun üzerine Türk ve İtalyan yetkililer seferber oldu. Seyahat kısıtlamasının olduğu bu dönemde özel uçakla İtalya’dan gelen ekip kök hücreyi alıp döndü.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İtalya Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo, 14 Mart’ta, bir çocuk hasta için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, Türkiye’den donör bulunduğunu belirttiği e-postayla yardım istedi.

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Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla kök hücreler temin edildi ve uygun prosedürler çerçevesinde İstanbul’da teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Atatürk Havalimanı’nda İtalya’dan gelecek personel için test ve izolasyon odası hazırlandı. İtalya’nın başkenti Roma’dan 31 Mart’ta havalanan İtalya Hava Kuvvetlerine ait Falcon 900 tipi jet, özel izinle saat 17:33’te Atatürk Havalimanı’na indi.

Kök hücreler, uçuş ekibinde yer alan ve Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirilen Dr. Simone Bagliani’ye, izole odada teslim edildi. Tekrar yola çıkan İtalyan heyet, kök hücreleri naklin yapılacağı hastaneye iletti.

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İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, nakil işlemin sonrasında Türk makamlarının bilgilendirileceğini belirterek teşkkür etti: “Bu zor dönemde Türkiye’nin yardımını asla unutmayacağız. Minnettarlığımı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca olayın asıl kahramanı donörlere teşekkürlerimi iletiyorum.”