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Yaramazlara biraz batar!

İtalya Serie A’da ‘corona’ önlemi: Bu hafta oynanması planlanan beş maç mayısa ertelendi

İtalya Serie A’nın 26’ncı haftasında seyircisiz oynanması planan beş karşılaşma, corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mayıs tarihine ertelendi.

Serie A’da bu hafta oynanması planan Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının corona virüsü sebebiyle 13 Mayıs tarihinde oynanacağı bildirildi. Bununla birlikte İtalya Kupası finali de 20 Mayıs çarşamba gününe alındı.

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İtalya’da yeni tip corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselmişti. Vaka sayısı 821’e ulaşırken, 46 hasta da tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

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