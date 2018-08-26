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Yaramazlara biraz batar!

İtalya şart koşarak göçmenlere kapısını açtı: Vatandaşa maliyeti ‘sıfır’ olacak

 

Göçmen karşıtı hükümet tarafından yönetilen İtalya açıklarında günlerce bekletilen göçmenler nihayet ülkeye girdi.

Fotoğraf: Reuters

Sicilya açıklarında kurtarma gemisinde geçen pazartesiden beri bekletilen Eritreli 150 göçmen için İtalya şart koşmuştu. Hükümet, göçmenlere ancak diğer ülkelerin bu insanları kabul etmeleri halinde ülkeye girme izni vermişti.

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İtalya İçişleri Baekanı Matteo Salvini, Arnavutluk’un 20, İrlanda’nın da 20-25 sığınmacıyı kabul edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Salvini, diğer sığınmacıların da İtalya Katolik Kilisesi tarafından İtalya vergi mükelleflerine ‘sıfır maliyeti’ olacak şekilde ağırlanacaklarını belirterek “Kilise sığınmacılara kalbini ve cüzdanını açıyor” dedi.

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Göçmenler dün akşam gemiden indirilerek sağlık taramasından geçirildi.

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An…

Seksen milyonda ‘bir’ yurttaş olarak, o fotoğraftaki insanlarla aynı toprakta yaşadığım ve umuyorum, aynı toprakta göçüp gideceğim için, mutluyum.

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