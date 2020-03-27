İtalya: Salgının yayılma hızı henüz zirveyi görmedi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, dün bir günde görülen 6 bin 150 yeni vakaya ve 712 ölüme rağmen yeni tip corona virüsü salgınının yayılma hızının henüz zirveyi görmediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Bununla birlikte Brusaferro, vaka artışında ‘yavaşlama sinyalleri’ olduğunu söyleyerek tepe noktasının çok da uzak olmayabileceğini kaydetti.

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Brusaferro, hükümetin getirdiği karantina kurallarına İtalyanların ne kadar uyup uymayacağına gönderme yaparak, “Düşüş başladığında bunun ne kadar keskin olacağını bizim davranışlarımız belirleyecek” dedi.

İtalya 80 bin 859 ile ABD ve salgının başladığı Çin’den sonra en çok vaka görülen yer. Can kaybında ise 8 bin 215’le ilk sırada.