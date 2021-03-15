İtalya, salgının birinci yılında büyük ölçüde tekrar kapanmaya gitti

İtalya, Covid-19’un daha bulaşıcı mutasyonlarında artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20’sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa’da geçen yıl salgının ilk ve en ciddi şekilde etkilediği yer olması sebebiyle 10 Mart 2020’de tam kapanmaya giden İtalya, bir yıl sonra benzer tedbirleri yeniden aldı.

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AA’nın haberine göre yeni vaka ortalamasının son bir haftada günlük 20 bin üzerinde seyretmesi sebebiyle hükümet, ülkenin tamamına yakınında tedbirleri sıkılaştırarak bugünden itibaren büyük ölçüde yeniden kapanmaya gitti.

12 bölge ‘kırmızı’, 8 bölge ‘turuncu’, bir bölge ise ‘beyaz’

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın hafta sonu imzaladığı kararnameyle ülkede Kasım 2020’den beri yürürlükte olan bölgesel risk ve tedbir stratejisine göre bölgelerin risk seviyesi güncellendi.

Buna göre, başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio, Lombardiya, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piyemonte, Trento Özerk Vilayeti, Puglia ve Veneto çok yüksek riskli kategoriye alınarak ‘kırmızı bölge’ ilan edildi.

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Abruzzo, Toskana, Bolzano Özerk Vilayeti, Umbriya, Kalabriya, Ligurya, Sicilya ve Valle d’Aosta da yüksek riskli ‘turuncu’ kategoriye alınırken, sadece Sardinya Adası, tüm faaliyetlerin serbest olduğu ‘düşük riskli’ kategoride yer almaya devam etti.

Böylece ülkede şu an ‘sarı’ ile orta riskli grupta yer alan bölge kalmadı.

Paskalya Yortusu’nda bütün ülke ‘kırmızı’ olacak

Bölgelerin risk seviyesinin güncellenmesiyle 60 milyonu aşkın nüfuslu İtalya’da kırmızı bölgelerde yaşayan 48 milyon kişi yeniden sıkı tedbirlerin olduğu yaşama döndü.

‘Kırmızı’ ve ‘turuncu’ bölgelerde okulların kapanmasıyla yaklaşık yedi milyon öğrenci bugünden itibaren yeniden uzaktan eğitime geçti.

Bölgelerin yeni risk kategorileri 3 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Hükümetin kararıyla 3-5 Nisan’da ise Paskalya Yortusu kutlanacağı için ülke genelinde ‘kırmızı’ bölge uygulamasına geçilecek. Bununla ülke içinde serbest dolaşımın yasaklanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.