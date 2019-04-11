Diken

Yaramazlara biraz batar!

İtalya meclisi ‘soykırım’ı tanıdı

İtalya parlamentosu ‘Ermeni soykırımının resmi olarak tanınması ve bunu uluslararası alanda savunmasını’ isteyen önergeyi kabul etti.

Koalisyon hükümeti tarafından desteklenen önerge 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edilirken parlamentoda hiç ret oyu çıkmadı. Çekimser oyu ise sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisi kullandı.

Reklam

Önergenin sahiplerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Enrico Carelli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın” dedi.

İtalya’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Ankara’nın tepkisi iletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu alınan karara şu tepkiyi gösterdi: “Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez.”

Reklam

SON HABERLER

Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı

Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.

Analistler: Albayrak’ın mesajları birbiriyle çelişiyor, detay yok

Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘yapısal reform’ paketini bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...