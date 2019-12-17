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Yaramazlara biraz batar!

İtalya futbol ligi yöneticileri ırkçılığa karşı kampanyada maymun resimleri kullandı

İtalyan futbolunda yükselen ırkçılığı kınamak isteyen lig yöneticilerinin maymun resimlerini kullanması tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter

Sputnik’in haberine göre ligin Milano’daki merkez binasına Simone Fugazzotto imzalı üç maymun portresi yerleştirildi. ‘Irkçılığı durdur’ pankartlarının yanına asılan bu resimlerin ‘kardeşlik, bütünleşme ve çokkültürlülük’ gibi değerlerin yayılması bakımından aracı olacağı savunuldu.

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Sanatçı Fugazzotto ise bu eserle amacının ‘insanlarla maymunlar arasında bir fark bulunmadığını göstermek’ olduğunu öne sürdü. Fugazzotto, Inter Milan ve Napoli maçında, Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly’nin maymun sesleri çıkaran taraftarlarca yuhalanmasının ardından bu fikri bulduğunu belirtti.

‘Lütfen şaka olduğunu söyleyin’

Futboldaki ayrımcılığa karşı kurulan ‘Fare’ adlı organizasyon, kampanyayı ‘kötü ve kaba bir şaka’ diye nitelerken, menajer Jen Mendelewitsch de Lütfen şaka olduğunu söyleyin dedi.

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