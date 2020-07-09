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Yaramazlara biraz batar!

İtalya ‘corona’ riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

İtalya, corona virüsü salgınında risk arz eden 13 ülkeden İtalya’ya girişleri ve transit geçişleri yasakladı. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya’ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildi. 

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Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı. 

Salgın nedeniyle son dört ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1 Temmuz’dan itibaren de Avrupa Birliği’nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlar açılmıştı. 

Hafta başında Bangladeş’in başkenti Dakka’dan gelen bir uçaktaki bazı yolcularda ‘corona’ya rastlanmıştı.

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