İtalya ‘corona’ önlemlerini 4 Mayıs’tan itibaren gevşetiyor

İtalya corona virüsü salgınıyla savaşmak için alınan önlemlerin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte şunları söyledi: “Keşke ‘Haydi her şeyi yeniden başlatalım’ diyebilseydim. Ancak böylesi bir karar çok sorumsuzca olurdu. Salgın eğrisi kontrolsüzce yukarı tırmanır ve şu ana kadar gösterdimiz bütün emekler de boşa giderdi. Bölgesel farklılıkları gözönünden tutarak ulusal bir yeniden başlatma planı çerçevesinde hareket etmeliyiz.”

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Salgının en sert vurduğu yerlerden olan İtalya’da şu ana kadar 181 bin 228 vaka tespit edildi, 24 bin 114 kişi hayatını kaybetti.