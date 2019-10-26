İYİ Partili GİK üyesinden istifa: ‘İtaat et, rahat et’ düsturu beni rahatsız eder

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmaktan, tabana kulak verilmemesinden şikayet ederek, “İtaat et, rahat et” düsturunun kendisine göre olmadığı vurgulayarak istifasını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Koncuk yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Milletvekili seçimlerinden, yerel seçimlere ve bugüne kadar yaşadığımız süreçte, oluşan büyük heyecanın, bugün ciddi şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, sözde söylense de, demokratik davranmaktan uzaklaşmak, tabana kulak vermemek, sorumluluğu büyük çoğunluk ile paylaşmak yerine, birkaç kişinin inisiyatifinde dar ekipçiliğe bırakmaktır. Sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür.”

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İYİ Parti’ye umut bağlayanların sayısının azaldığını, eleştirenlerin arttığını belirten Koncuk, Adana’da bir arpa boyu yol kat edemediklerinin altını çizdi. Bu yöndeki tespitlerini parti yönetimine aktardığını ifade eden Koncuk, “Dinleyen, önemseyen var mı” diye sordu. Koncuk, şu ifadelerle açıklamaya son verdi: “Yanlışa teslim olmak, verilen sözlerin tutulmamasını hazmetmek gibi bir karaktere sahip değilim. ‘İtaat et, rahat et’ düsturu, birçok şahsiyetli insan gibi, beni de rahatsız eden bir yaklaşımdır. Tüm bu sebeplerle, sürecin bu hale gelmesinin muhataplarına, küçük bir uyarı olur mu, ümidiyle, GİK üyeliğinden istifa ediyorum.”